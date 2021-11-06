Stat: Antalya

Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Ok, Samet Çavuş

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik, Güray Vural, Fredy, Ufuk Akyol, Amilton, Mukairu,

Altay: Lis, Aka, Kappel, Bamba, Poko, Pinares, Thiam, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Erhan Çelenk, Cebrail Karayel

Sarı kartlar: Dk. 21 Thiam (Altay)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Altay karşılaşmasının ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

2. dakikada Ufuk Akyol'un ara pasına hareketlenen Doğukan Sinik, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Lis önce Doğukan Sinik'in ardından da topu önünde bulan Mukairu'nun şutunu kurtardı. Dönün meşin yuvarlağı ağlara göndermek isteyen Fredy de kaleci Lis'i geçemedi.

12. dakika Kappel'in kullandığı kornerde arka direkteki İbrahim Öztürk'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

15. dakikada Fredy, sol kanattan kullandığı kornerde topu direk kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direkten döndü.

33. dakikada Thiam'ın getirdiği topu ceza sahası dışında kontrol eden Bamba, yerden sert vurdu. Kaleci Boffin topu iki hamlede kontrol etti.

39. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Güray Vural'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Bünyamin'in şutunda meşin yuvarlak az farkla avuta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.