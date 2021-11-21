50 bin arının arasına maskesiz ve kıyafetsiz giriyor

Galatasaray-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer