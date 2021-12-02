Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 15. haftada görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Kasımpaşa- Beşiktaş: Mete Kalkavan
4 Aralık Cumartesi:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Trabzonspor- Adana Demirspor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray- Altay: Cüneyt Çakır
5 Aralık Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe- Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
6 Aralık Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Göztepe- Gaziantep FK: Ümit Öztürk
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor