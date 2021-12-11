Stat: Antalya
Hakemler: Zorbay Küçük, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Fredy, Poli, Güray Vural, Ghacha, Doğukan Sinik, Mukairu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hugo, Edgar, Peres, Berat Özdemir, Hamsik, Djaniny, Bakasetas, Nwakaeme (Dk. 28 Yusuf Sarı), Cornelius
Goller: Dk. 24 Cornelius (Trabzonspor), Dk. 34 Fredy (Penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 33 Edgar (Trabzonspor)
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
2. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı kale önünden uzaklaştırdı.
5. dakikada Ghacha'nın sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
17. dakikada Hamsik'in ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Boffin, soluna uzanarak topu kornere çeldi.
23. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı sol çaprazdan şutu Antalyaspor savunmasına çarpıp kornere çıktı.
24. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hamsik'in sol köşeden kullandığı kornerden gelen topa ceza sahasında iyi yükselen Hugo kafayı vurdu. Kaleci Boffin'den sağ bacağına çarpıp dönen topu önünde bulan Cornelius, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.
33. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Hakem Zorbay Küçük, Doğukan Sinik'in şutunda Edgar'ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiğine karar vererek penaltı noktasını işaret etti.
34. dakikada penaltı atışını kullanan Fredy, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
Kaynak: AA
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