33. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Hakem Zorbay Küçük, Doğukan Sinik'in şutunda Edgar'ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiğine karar vererek penaltı noktasını işaret etti.

Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm

Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır