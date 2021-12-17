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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

17.12.2021 20:56
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Yusuf Bozdoğan, Ali TunaGZT Giresunspor: Okan Kocuk, Diarra, Hayrullah Bilazer, Aziz Eraltay (Dk. 86 Emre Taşdemir), Perez, Pelupessy, Traore, Diabate (DK. 90+2 Umut Nayir), Sergio (Dk. 76 Champness), Süleymanov (Dk.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Yusuf Bozdoğan, Ali Tuna

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Diarra, Hayrullah Bilazer, Aziz Eraltay (Dk. 86 Emre Taşdemir), Perez, Pelupessy, Traore, Diabate (DK. 90+2 Umut Nayir), Sergio (Dk. 76 Champness), Süleymanov (Dk. 86 Sergen Piçinciol), Balde (Dk. 76 Doukara)

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk (Dk. 63 Zeki Yıldırım), Murat Akça, Naderi, Poko, Thiam, Eren Erdoğan (Dk. 46 Kappel), Pinares, Rodriguez (Dk. 46 Bamba), Ahmed Rayan (Dk. 46 Paixao)

Goller: Dk. 31 Süleymanov, Dk. 61 Balde, Dk. 70 Diabate (Penaltı) (GZT Giresunspor), Dk. 81 Poko (Altay)

Sarı Kartlar: Dk. 44 Perez (GZT Giresunspor), Dk. 19 Murat Akça, Dk. 44 Ahmed Rayan (Altay)

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında GZT Giresunspor, sahasında Altay'ı 3-1 mağlup etti.

54. dakikada Balde'nin yerden ortasında ceza sahasında topla Traore buluştu. Bu oyuncunun kaleye gönderdiği topa en son Diabate dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, Diabate'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

61. dakikada Hayrullah Bilazer'in uzun pasında defansın arkasına sarkan Balde topla buluştu. Kaleci Lis ile karşı karşıya kalan oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

70. dakikada Süleymanov ceza sahası içerisinde Pinares'in müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 72. dakikada topun başına gelen Diabate, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0

81. dakikada Kappel çizgiye inerek yaptığı ortada ön direkte Poko kafa ile vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1

90+4. dakikada Piranes'in kullandığı korner atışında ceza sahasında oluşan karambolde top Doukara'nın koluna çarptı. Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi. 90+6. dakikada penaltı atışını kullanan Paixao'nun vuruşunda kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Giresunspor, Okan Kocuk, Murat Akça, Aziz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


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