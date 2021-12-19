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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

19.12.2021 14:20
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet NarinçÇaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Holmen, Emir Han Topçu, Cemali Sertel, Djokoviç, Baiano, Boyd, Umar, Boldrin, PohjanpaloÖznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Wallace, Semih Kaya,...

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül, Holmen, Emir Han Topçu, Cemali Sertel, Djokoviç, Baiano, Boyd, Umar, Boldrin, Pohjanpalo

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Wallace, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Karim Hafez, Mallan, Aabid, Ndong, Mounir, Adem Büyük, Tetteh

Sarı kart: Dk.42 Ndong (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

7. dakikada Pohjanpalo'nun pasında ceza yayı dışında topla buluşan Umar'ın bekletmeden yerden sert şutunda, kaleci Ertan Özbir soluna yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

10. dakikada kazanılan faul atışında Karim Hafez'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Sadık Çiftpınar'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

11. dakikada Umar ile Sadık Çiftpınar'ın mücadelesinde dışarı çıkan topta maçın hakemi Halil Umut Meler autu işaret etti. Topun kendisinden çıktığını söyleyen Sadık Çıftpınar'ı tebrik eden meler, kararını köşe vuruşu olarak değiştirdi.

18. dakikada sol taraftan rakiplerinden sıyrılan Cemali Sertel ceza sahası içerisine girdikten sonra pasında, Boyd topu boş durumdaki Pohjanpalo'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda yerden seken meşin yuvarlağı Ertaç Özbir yatarak kornere çelmeyi başardı.

44. dakikada Adem Büyük'ün ara pasında defansın arkasına sarkan Tetteh'in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda kaleci Tarık Çetin, müdahalesinde iki direk arasına çarparak oyun alanına geri dönen topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Yeni Malatyaspor, Halil Umut Meler, Ertaç Özbir, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


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