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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

19.12.2021 15:32
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet NarinçÇaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül (Dk.46 Sabo), Holmen, Emir Han Topçu, Cemali Sertel, Djokoviç, Baiano, Boyd (Dk.74 Alper Potuk), Umar (Dk.88 Yasin Pehlivan), Boldrin (Dk.65 Remy), Pohjanpalo (Dk.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Gökhan Gönül (Dk.46 Sabo), Holmen, Emir Han Topçu, Cemali Sertel, Djokoviç, Baiano, Boyd (Dk.74 Alper Potuk), Umar (Dk.88 Yasin Pehlivan), Boldrin (Dk.65 Remy), Pohjanpalo (Dk.65 Deniz Hümmet)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Wallace, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Karim Hafez, Mallan, Aabid (Dk.85 Kubilay Kanatsızkuş), Ndong, Mounir, Adem Büyük, Tetteh

Sarı kartlar: Dk.47 Cemali Sertel, Dk.86 Umar (Çaykur Rizespor) Dk.42 Ndong, Dk.81 Karim Hafez (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Gol: Dk.80 Deniz Hümmet (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması 1-0 ev sahibi ekibin galibiyeti ile sona erdi.

49. dakikada Sabo'nun ceza sahası dışına yerden pasında Dokoviç'in bekletmeden sert şutunda kaleci Ertaç Özbir, parmaklarının ucu ile topu kornere çeldi.

75. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası dışında Cemali Sertel'in sert şutunda, Sadık Çiftpınar yatarak filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı engelledi.

80. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Alper Potuk'un ara pasında sol taraftan defansın arkasına sarkan Cemali Sertel'in penaltı noktasında yerden pasında, Deniz Hümmet'in sağ ayağı ile düzeltip vuruşunda top filelere gitti: 1-0

90. dakikada ceza sahası sol çaprazında Mounir'in rakibinden sıyrıldıktan sonra plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşma, yeşil-mavili ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Yasin Pehlivan, Alper Potuk, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


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