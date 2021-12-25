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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

25.12.2021 20:58
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Medical ParkHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim BozbeyTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, Trondsen (Dk. 83 İsmail Köybaşı), Dorukhan Toköz (Dk. 76 Siopis), Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 88 Yusuf Sarı), Djaniny, Cornelius (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, Trondsen (Dk. 83 İsmail Köybaşı), Dorukhan Toköz (Dk. 76 Siopis), Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 88 Yusuf Sarı), Djaniny, Cornelius (Dk. 76 Koita)

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Dk. 73 Deniz Türüç), Aleksic, Visca, Gulbrandsen (Dk. 73 Chadli), Okaka

Sarı kartlar: Dk. 32 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Dk. 45 Ndayishimiye, Dk. 89 Okaka (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında lider Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı.

48. dakikada Visca'nın sağ taraftan pasında ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Gulbrandsen'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

51. dakikada Visca ile köşe vuruşu sonrasında verkaç yapan Aleksic'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

63. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.

67. dakikada sol taraftan ceza alanına doğru sokulan Gulbrandsen'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

75. dakikada Chadli'nin pasında ceza alanı içinde Okaka'nın dönerek vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.

89. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Okaka'nın kafa vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

90+1. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanında yakın mesafeden Koita'nın sert şutunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşma, golsüz tamamlandı.

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Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, İsmail Köybaşı, Uğurcan Çakır, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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