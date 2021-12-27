Üye Girişi
Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

27.12.2021 21:06
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Ümit Öztürk, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin TuğralYukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Attamah, Uğur Demirok, Carole, Emrah Başsan, Kemen, Campanharo, Thiam, Gavranovic, Mustafa PektemekDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner...

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Attamah, Uğur Demirok, Carole, Emrah Başsan, Kemen, Campanharo, Thiam, Gavranovic, Mustafa Pektemek

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Goutas, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Fajr, Kerem Atakan Kesgin, Pedro Henrique, Kayode, Yatabare

Goller: Dk. 9 ve 17 Gavranovic, Dk. 23 Thiam (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Campanharo, Dk. 43 Uğur Demirok (Yukatel Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

8. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda Emrah Başsan'ın sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Emrah Başsan'ın kullandığı kornerde ön bölümde Uğur Demirok'un üzerinden atladığı topu iyi takip eden Gavranovic'in şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

17. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Thiam'ın ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Gavranovic'in penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

23. dakikada Kayserispor skoru 3-0'a getirdi. Gavranovic'in pasında topla buluşan Thiam, ceza sahası dışından sol çaprazdan bekletmeden şutunu çekti ve meşin yuvarlağı uzak kale direğinin dibinden ağlara yolladı.

26. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in uzak mesafeden sert vuruşunda, kaleci Lung sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

37. dakikada Gavranovic'in ceza sahası içerisine derinlemesine pasında topla buluşan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

Maçın ilk yarısını Yukatel Kayserispor, 3-0 önde tamamladı.

YORUMLAR
500

Ali Şaşal Vural, Emrah Başsan, Uğur Demirok, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


Seren Serengil, geçirdiği ameliyat sonrası ekranlara döndü: Altıma ediyordum, nefes alamıyordum Seren Serengil, geçirdiği ameliyat sonrası ekranlara döndü: Altıma ediyordum, nefes alamıyordum         
21:03
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
20:47 Konyaspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar
20:38 Premier Lig'de koronavirüs alarmı verildi
20:35 Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi
20:35 Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi
20:07 BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
19:30 Göklere çıkarılan Önder Karaveli'den çarpıcı itiraf
19:30 7 yaşındaki kız çocuğu açık pencereden aşağıya düşerek yaşamını yitirdi
19:20 Meral Akşener ilk kez böyle konuştu: 6 partili bir ittifak olacağız
19:05 Beşiktaş-Konyaspor maçında tempo hiç düşmüyor
18:51 Son Dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed için 2025 yılına kadar sözleşme yaptı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 21:12:18. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement