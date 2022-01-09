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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

09.01.2022 21:01
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İlker TakpakÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Djokoviç (Dk.62 Sabo), Baiano (Dk.84 Deniz Hümmet), Boyd (Dk.61 Dabo), Umar (Dk.61 Alper Potuk), Boldrin, Pohjanpalo (Dk.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Djokoviç (Dk.62 Sabo), Baiano (Dk.84 Deniz Hümmet), Boyd (Dk.61 Dabo), Umar (Dk.61 Alper Potuk), Boldrin, Pohjanpalo (Dk.90 emir Han Topçu)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida (Dk.63 Serdar Saatçı), Montero, Umut Meraş (Dk.89 Rıdvan Yılmaz), Necip Uysal, Josef, Emirhan İlkhan, Güven Yalçın (Dk.82 Gökhan Töre), Batshuayi

Goller: Dk.25 Batshuayi (penaltıdan), Dk. 60 Emirhan İlkhan (Beşiktaş), Dk. 56 ve 68 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kartlar: Dk.86 Gökhan Gönül (Çaykur Rizespor) Dk.86 Montero (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Dk.79 Baiano, Dk.87 Umar (kulübeden) Dk. 89 Boldrin) (Çaykur Rizespor), Dk.55 Vida (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, Çaykur Rizespor-Beşiktaş mücadelesi 2-2 beraberlikle sona erdi.

53. dakikada Emirhan İlkhan'ın ara pasında ceza sahası içinde kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Batshuayi'nin sol ayağı ile vuruşu istediği gibi olmayınca top üsten dışarı çıktı.

56. dakikada Rizespor beraberliği yakaladı. Kazanılan faul atışında Boldrin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, savunmanın boşa çıkmasından yararlanan Pohjanpalo dizi ile topu filelere gönderdi: 1-1

60. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Güven Yalçın'ın sağ taraftan ceza sahası penaltı noktasına yerden pasında genç Emirhan İlkhan, sol ayağı ile bekletmeden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2

63. dakikada savunmanın arkasına hareketlenen Güven Yalçın, rakibinden sıyrıldıktan sonra karşı karşıya vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, soluna yatarak topu kornere çelmeyi başardı.

68. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Kazanılan faul atışında bu kez sağ taraftan Boldrin'in ceza sahası içerisine arka direğe ortasında, Pohajanpalo'nun kafa vuruşunu Ersin Destanoğlu elleri ile çelmeyi başardı. Bu futbolcu düşerken ayağı ile tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

90. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Emirhan İlkhan'ın vuruşunda Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı son anda eli ile çelmeyi başardı.

90+6. dakikada Boldrin'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşma, 2-2 beraberlikle tamamlandı.

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Gökhan Gönül, Alper Potuk, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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