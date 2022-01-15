Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan, Erdinç Sezertam, Süleyman Özay
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Özkan Yiğiter, Kerem Atakan Kesgin, Erdoğan Yeşilyurt, Pedro Henrique (Dk. 77 Kayode), Leke James (Dk. 83 Yatabare)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan Toköz (Dk. 68 Berat Ayberk Özdemir), Hamsik (Dk. 80 Yunus Mallı), Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Visca, Cornelius (Dk. 84 Koita)
Goller: Dk. 20 Leke James (Demir Grup Sivasspor), Dk. 24 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 46 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Dk. 67 Pedro Henrique, Dk. 90+5 Özkan Yiğiter (Demir Grup Sivasspor)
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.
51. dakikada rakip ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Hamsik'in plasesinde meşin yuvarlak kalecinin solundan az farkla dışarı çıktı.
56. dakikada Ahmet Oğuz'un çok uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır son anda topu kornere çeldi.
59. dakikada Uğur Çiftçi'nin ara pasıyla ceza sahasının solunda hareketlenen Leke James'in altıpasa gönderdiği topu defans araya girerek kornere gönderdi.
69. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in ceza yayının gerisinden vuruşunda kaleci meşin yuvarlığı rahat kontrol etti.
73. dakikada Trabzonspor etkili paslarla tehlikeli geldi. Ceza sahasının solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan topun dibine girerek kalecinin üzerinden aşırttı. Gole giden meşin yuvarlağı Camara çizgiden kafayla kornere çıkardı.
Maçın 89. dakikasında hakem Mete Kalkavan, oyun alanına girdiği gerekçesiyle Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı kırmızı kartla sahanın dışına gönderdi.
Karşılaşma 1-1 tamamlandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor