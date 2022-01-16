Stat: Çotanak

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, İbrahim Bozbey

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Diarra, Aziz Eraltay, Perez, Pelupessy, Flavio, Zeki Yavru, Diabate, Sergio, Balde

Kasımpaşa: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Ben Ouanes, Hajradinovic, Travnik, Ahmet Emin Engin, Umut Bozok

Gol: Dk. 12 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 30 Pelupessy (GZT Giresunspor)

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda GZT Giresunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

12. dakikada Ahmet Emin Engin'in sağ kanattan yaptığı ortada topa Hajradinovic kafa ile vurdu. Direkten dönen topu Ben Ouanes tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

26. dakikada Ben Ouanes'in sol kanattan yaptığı ortada kaleci Okan Kocuk yumrukla topu uzaklaştırmak istedi. Travnik'in önünde kalan topu bu oyuncu aşırtma vuruşla kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

35. dakikada Hayrullah Bilazer'in ortasında ceza sahası içerisinde Diabate topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top defanstan döndü. Diabate, dönen topa bir kez daha vurdu, meşin yuvarlak kaleci Mahmut Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

41. dakikada Aziz Eraltay'ın defansın arkasına attığı topla Balde buluştu. Mahmut Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kalan Balde'nin vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk devresi konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.