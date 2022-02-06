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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

06.02.2022 16:54
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar UyarcanÇaykur Rizespor: Zafer Görgen, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Baiano, Sabo, Alper Potuk, Boldrin, Deniz Hümmet, PohjanpaloAdana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Simon Deli,...

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Baiano, Sabo, Alper Potuk, Boldrin, Deniz Hümmet, Pohjanpalo

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Simon Deli, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Bjarnason, Stambouli, Yunus Akgün, Vargas, Balotelli

Goller: Dk.27 Bjarnason, Dk.33 Balotelli (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Dk.10 Alper Potuk, Dk.30 Sabo (Çaykur Rizespor), Dk.39 Bjarnason (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Ligin 24. hafta karşılaşmasında, Çaykur Rizespor-Adana Demirspor mücadelesinin ilk yarısı, Adana ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

13. dakikada Yunus Akgün'ün sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte Vargas'ın gelişine şutunda, top az farkla üsten auta çıktı.

18. dakikada Vargas'ın ceza sahası içerisine yerden ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Balotelli'nin altı pas içerisinde topuğuyla dokunduğu meşin yuvarlağı kaleci Zafer Görgen, çelmeyi başardı.

27. dakikada Stambouli'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Bjarnason'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-1

33. dakikada Vargas'ın ceza yayı üzerinde rakibinden sıyrıldıktan sonra pasında boş durumdaki Balotelli'nin plase vuruşunda top kaleci Zafer Görgen'in solundan filelere gitti: 0-2

45+1. dakikada Cemali Sertel'in soldan ceza sahası içerisine Deniz Hümmet'in düzeltip vuruşunda kaleci Muric'ten döndü. Pohjanpalo dönen topa sert vurdu, kaleci Muric, bir kez daha uzanarak ayakları ile kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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Halil Umut Meler, Alper Potuk, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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