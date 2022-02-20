Stat: Ülker

Hakemler: Yasin Kol, Bahattin Duran, Ata Yıldırım

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan (Dk 46 Berisha), Tisserand, Serdar Aziz (Dk. 64 Szalai), Çağtay Kurukalıp, Zajc, Crespo, Osayi, Arda Güler (Dk, 73 Mert Hakan Yandaş), Rossi (Dk, 64 Pelkas), Serdar Dursun (Dk. 87 Burak Kapacak)

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Burak Öksüz (Dk. 18 Selimcan Temel) (Dk. 87 Muhammed Mert), Adekugbe, Onur Ergün, Ribeiro, El Kaabi, Benzia (Dk. 87 Bertuğ Özgür Yıldırım), Lobjanidze (Dk, 87 Sadık Baş), Saint-Louis (Dk 61 Kahraba)

Goller: Dk. 67 (Penaltıdan) ve Dk. 81 (Penaltıdan) Serdar Dursun (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 17 Ribeiro, Dk. 38 Selimcan Temel (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

59. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Lobjanidze penaltı noktası önünde bulunan Saint-Louis'e yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden gelişine şutunda Altay gole izin vermedi.

65. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Crespo, Hatayspor ceza sahasında El Kaabi ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Dursun, kaleci Munir ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

73. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Fenerbahçe savunmasından atılan uzun topa Hatay savunmasında Sackey kafayı vurdu. Kaleye yaklaşık 30 metre mesafede topu önünde bulan Serdar Dursun, çok sert vurdu, meşin yuvarlak çatala çarptı ve ardından auta çıktı.

76. dakikada konuk ekip etkili geldi. Fenerbahçe ceza sahası önünde Çağtay ile girdiği hava topu mücadelesini kazanan Lobjanidze, uygun pozisyondaki Kahraba'ya pasını attı. Bu oyuncunun köşeye yerden şutunu kaleci Altay sağına uzandı ve iki hamlede kontrol etti.

79. dakikada ev sahibi takım bir penaltı daha kazandı. Kaleci Munir'in ayağından açılan topu kapmak isteyen Serdar Dursun ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi. 81. dakikada penaltıyı kullanan Serdar Dursun topu ağlara yolladı: 2-0.

Mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazandı.