Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

25.02.2022 20:48
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni AdanaHakemler: Alper Ulusoy, Ekrem Kan, İbrahim BozbeyAdana Demirspor: Muric, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Balotelli, Belhanda, Svensson, Yunus Akgün, Alper Uludağ, Vargas, Dokoviç, Gökhan İnlerFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Preira, Doğukan Sinik, Güray Vural,...

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Alper Ulusoy, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey

Adana Demirspor: Muric, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Balotelli, Belhanda, Svensson, Yunus Akgün, Alper Uludağ, Vargas, Dokoviç, Gökhan İnler

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Preira, Doğukan Sinik, Güray Vural, Mehmedi, Martins, Ndao, Silva, Hakan Özmert, Veysel Sarı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Adana Demirspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

6. dakikada rakip ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Hakan Özmert, meşin yuvarlağı auta attı.

10. dakikada Ndao'nun sağ kanattan ortasına ceza sahası içerisinden yükselen da Silva kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

13. dakikada ceza sahasının dışında topu önünde bulan Vargas, buradan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

26. dakikada Yunus Akgün sağ kanattan topu ceza sahası dışındaki Balotelli'ye çıkarmak istedi, Hakan Özmert araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

31. dakikada Adana ekibi Yunus Akgün'ün düşürülmesiyle ceza sahası dışında serbest vuruş kazandı. Balotelli'nin vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Kaynak: AA

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