Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Yeni Adana
Hakemler: Alper Ulusoy, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey
Adana Demirspor: Muric, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Balotelli, Belhanda, Svensson, Yunus Akgün, Alper Uludağ, Vargas, Dokoviç, Gökhan İnler
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Preira, Doğukan Sinik, Güray Vural, Mehmedi, Martins, Ndao, Silva, Hakan Özmert, Veysel Sarı
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Adana Demirspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.
6. dakikada rakip ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Hakan Özmert, meşin yuvarlağı auta attı.
10. dakikada Ndao'nun sağ kanattan ortasına ceza sahası içerisinden yükselen da Silva kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
13. dakikada ceza sahasının dışında topu önünde bulan Vargas, buradan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.
26. dakikada Yunus Akgün sağ kanattan topu ceza sahası dışındaki Balotelli'ye çıkarmak istedi, Hakan Özmert araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
31. dakikada Adana ekibi Yunus Akgün'ün düşürülmesiyle ceza sahası dışında serbest vuruş kazandı. Balotelli'nin vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.
İlk yarı golsüz sona erdi.
Kaynak: AA
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