Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

07.03.2022 20:59
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Suat Arslanboğa, Ata Yıldırım, Selahattin AltayYukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Onur Bulut, Mert Çetin (Dk. 46 Attamah), Carole, Uğur Demirok, İbrahim Akdağ (Dk. 62 Mustafa Pektemek), Abdulkadir Parmak, Cardoso (Dk.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa, Ata Yıldırım, Selahattin Altay

Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Onur Bulut, Mert Çetin (Dk. 46 Attamah), Carole, Uğur Demirok, İbrahim Akdağ (Dk. 62 Mustafa Pektemek), Abdulkadir Parmak, Cardoso (Dk. 84 Ramazan Civelek), Mane, Gavranovic (Dk. 84 Gökhan Sazdağı), Bertolacci (Dk. 62 Campanharo)

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Awaziem, Milunovic, Borja (Dk. 59 Juanfran), Mevlja, Leroy Fer (Dk. 59 Emre Akbaba), Tayfur Bingöl (Dk. 90 Furkan Bayır), Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Efecan Karaca, Oğuz Aydın (Dk. 73 Erencan Yardımcı)

Goller: Dk. 34 Bertolacci (Yukatel Kayserispor), Dk. 41 Oğuz Aydın, Dk. 82 Erencan Yardımcı (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Mert Çetin, Dk. 24 İbrahim Akdağ, Dk. 80 Campanharo (Yukatel Kayserispor), Dk. 60 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk olduğu Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi.

50. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza sahasına sert ortasında, Attamah meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Efecan Karaca'nın ortasında Oğuz Aydın'ın vuruşunda, kaleci Cenk Gönen meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına gönderilen ortada defanstan dönen topu önünde bulan Tayfur Bingöl, meşin yuvarlağı Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun sert şutunda, top üstten auta çıktı.

82. dakikada Alanyaspor öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün pasında Erencan Yardımcı, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

88. dakikada orta sahada buluştuğu topla ceza sahasına kadar giden Tayfur Bingöl, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Erencan Yardımcı'ya bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Cenk Gönen topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu arada, müsabakanın son anlarında sahaya girerek maçın hakemine itirazlarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kırmızı kartla cezalandırıldı.

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Aytemiz Alanyaspor, İbrahim Akdağ, Kayserispor, Mert Çetin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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