Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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Futbol: Spor Toto Süper Lig

07.03.2022 21:07
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Bahtiyar BirinciBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Can Bozdoğan, Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Güven YalçınMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ravil Tagir, Hasan...

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Can Bozdoğan, Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Güven Yalçın

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ravil Tagir, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Serdar Gürler, Aleksic, Berkay Özcan, Trezeguet, Okaka

Goller: Dk. 35 Trezeguet, Dk. 45+3 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 41 Güven Yalçın (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, turuncu-lacivertli ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

18. dakikada Ghezzal'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Güven Yalçın meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Alex Teixeira'nın vuruşu Duarte'den sekerek sağ tarafta müsait pozisyonda bekleyen Kenan Karaman'ın önünde kaldı. Kenan'ın vuruşunda, top auta gitti.

Aynı dakikada Ghezzal'ın pasında ceza sahası dışında topu göğsüyle önüne indiren ve ceza sahasına giren Kenan Karaman'ın çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

19. dakikada Güven Yalçın'ın savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kalan Can Bozdoğan'ın vuruşunda, top az farkla auta gitti.

35. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza sahasına gönderilen topta Okaka, Serdar Saatçı'dan sıyrılırken topu önünde bulan Berkay Özcan'ın şutunda Rosier yatarak müdahale etti. Boşta kalan topu Serdar Saatçı uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kale önünde boş pozisyonda bekleyen Trezeguet'nin önüne çıkardı. Trezeguet de tek dokunuşla pozisyonu gole çevirdi: 0-1

41. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Can Bozdoğan'dan aldığı pasla Başakşehir ceza sahasına giren Güven Yalçın, ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 1-1

45+3. dakikada Başakşehir bir kez daha öne geçti. Caiçara'nın sağ taraftan gönderdiği uzun pasta Serdar Gürler ceza sahası içinde topu içeri çevirdi, Okaka altıpas önünde düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2

Mücadelenin ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Kenan Karaman ilk golünü attı! Kenan Karaman ilk golünü attı! Ravil Tagir, Emre Belözoğlu yönetiminde ligde ilk kez sahada Ravil Tagir, Emre Belözoğlu yönetiminde ligde ilk kez sahada

Alex Teixeira, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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