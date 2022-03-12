Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

12.03.2022 16:53
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Sarper Barış Saka, Volkan Ahmet Narinç, Hakan YemişkenKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Mortadha, Doğucan Haspolat, Eysseric, Fall, Hajradinovic, Mabil, MulekaÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim Ay, Eren...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Sarper Barış Saka, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Mortadha, Doğucan Haspolat, Eysseric, Fall, Hajradinovic, Mabil, Muleka

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim Ay, Eren Albayrak, Phiri, Gedson Fernandes, Boyd, Boldrin, Bolasie, Cisse

Gol: Dk. 27 Mabil (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

20. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Bolasie, sol kanatta son çizgiye yakın noktadan ortaladı. Seken topa penaltı noktası yakınında Boldrin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

27. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Mortadha'nın pasında topla buluşan Mabil'in ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

34. dakikada lacivert-beyazlı takım ikinci gole yaklaştı. Eysseric'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Mortadha'nın ceza sahası içi sol çaprazdan çıkardığı şutta top kaleci Gökhan Akkan'dan döndü.

37. dakikada Eyyseric'in pasıyla topla buluşan Muleka, kaleci Gökhan'ı geçtikten sonra sol çaprazdan şutunu çıkardı. Son anda araya giren Holmen, kaleye giden topa altıpas içinde müdahale ederek gole izin vermedi.

Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio ile görüştü Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Recep Tayyip Erdoğan, Ertuğrul Taşkıran, Rizespor, Tarkan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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