Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

14.03.2022 16:52
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Zorbay Küçük, Samet Çavuş, Murat Tuğberk CurbayMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ravil Tagir, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 29 Okaka), Tolga Ciğerci, Aleksic, Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çavuş, Murat Tuğberk Curbay

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ravil Tagir, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 29 Okaka), Tolga Ciğerci, Aleksic, Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler (Dk. 45 Deniz Türüç), Pizzi, Chadli

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Poli, Fernando, Ndao, Luiz Adriano, Doğukan Sinik, Wright

Gol: Dk. 20 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk 37 Caiçara (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

20. dakikada konuk ekip öne geçti. Doğukan'ın ara pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Wright'ın vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

26. dakikada Antalyaspor ikinci gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Wright, Başakşehir ceza sahası önündeki Ndao'ya pasını attı. Ndao'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, yerden köşeye giden topu kaleci Volkan Babacan kornere çeldi.

39. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Antalyaspor savunmasının hatasında topu kapan Aleksic, sağ kanattan ceza sahasına girdi. Aleksic, müsait pozisyondaki Pizzi'ye pasını attı. Portekizli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Antalyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 0 Antalyaspor: 1 (İlk yarı) Medipol Başakşehir-Antalyaspor maçından notlar Medipol Başakşehir-Antalyaspor maçından notlar

Hasan Ali Kaldırım, Volkan Babacan, Samet Çavuş, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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