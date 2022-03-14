Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ali Tuna

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore, Flavio, Serginho, Chiquinho, Muhammed Gümüşkaya, Umut Nayir

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker, Anıl Dorinel Toşça, Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp, Vetrih, Sagal, Figueriedo, Maxim, Muhammet Demir

Goller: Dk. 6 Serginho (GZT Giresunspor), Dk. 40 Maxim (Penaltıdan)(Gaziantep FK)

Sarı kart: Dk. 19 Chiquinho, Dk. 41 Hakan Keleş (Teknik direktör) (GZT Giresunspor)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan GZT Giresunspor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

6. dakikada GZT Giresunspor öne geçti. Traore'nin derin pasına hareketlenerek topla ceza sahası sağ çaprazında ilerleyen Serginho, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

30. dakikada Maxim'in ceza sahası sol çaprazından attığı şut, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

33. dakikada Muhammet Demir'in ceza sahası önünden attığı şut savunmaya çarparak kornere gitti.

34. dakikada Sagal'ın sol köşe gönderinden kullandığı kornerde, yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşu sonrası top üstten dışarıya gitti.

35. dakikada Figueriedo ceza sahası ön sol çaprazında rakip takım savunmasının müdahalesiyle yerde kaldı. Muhammet Demir'in kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarıya gitti.

37. dakikada Perez'in topa el ile müdahale ettiğini tespit eden hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada penaltıyı kullanan Maxim, topu Okan Kocuk'un sağından ağlara gönderdi: 1-1.

45+2. dakikada Chiquinho'nun ara pasında topla buluşan Umut Nayir'in ceza sahası sağ çaprazından şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

45+4. dakikada Muhammet Gümüşkaya'nın kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Umut Nayir'in kafa şutu sonrası top sol üstten az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamladı.