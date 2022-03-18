Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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Futbol: Spor Toto Süper Lig

18.03.2022 21:13
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem ErsoyÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Sabo, Holmen, Ponck, Cemali Sertel, Phiri, Fernandes, Boyd, Boldrin, Alper Potuk, CisseTrabzonspor: Erce Kardeşler, Peres, Ahmetcan Kaplan, Denswil, İsmail Köybaşı, Dorukhan Toköz,...

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Sabo, Holmen, Ponck, Cemali Sertel, Phiri, Fernandes, Boyd, Boldrin, Alper Potuk, Cisse

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Peres, Ahmetcan Kaplan, Denswil, İsmail Köybaşı, Dorukhan Toköz, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny

Sarı Kart: Dk.40 Ponck (Çaykur Rizespor)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Çaykur Rizespor-Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

19. dakikada kaleci Erce Kardeşler'in uzun pasında savunmanın sektirdiği topa hareketlenen Visca'nın ceza sahası içerisine girdikten sonra karşı karşıya şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çelmeyi başardı.

22. dakikada Boyd'un sağ tarafta rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayı üzerine yerden pasında, Alper Potuk kontrol edip vuruşunu yaptı ancak top üsten auta çıktı.

26. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasına arka direkte yükselen Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

28. dakikada maçın hakemi Volkan Bayarslan karşılaşmayı durdurarak, görevlilerce saha çizgilerinin temizlenmesini istedi. Görevlilerce çizgilerin üzeri kardan temizlendi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Trabzonspor: 0 (İlk yarı) Çaykur Didi Stadyumu'nda taraftar ile kar temizliği yapılıyor Çaykur Didi Stadyumu'nda taraftar ile kar temizliği yapılıyor

Volkan Bayarslan, Alper Potuk, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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