Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

18.03.2022 21:57
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Kadir Sağlam, Aleks Taşcıoğlu, Candaş ElbilVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Balkovec, Burak Bekaroğlu, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 71 Karamoh), Bistrovic (Dk. 81 Levent Mercan), Toure (Dk. 90+2 Samed Onur), Emre Mor (Dk.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Kadir Sağlam, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Balkovec, Burak Bekaroğlu, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 71 Karamoh), Bistrovic (Dk. 81 Levent Mercan), Toure (Dk. 90+2 Samed Onur), Emre Mor (Dk. 81 Ahmed Musa), Pesic (Dk. 90+2 Alparslan Erdem)

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok, Cardoso (Dk. 64 Gökhan Sazdağı), Abdulkadir Parmak (Dk. 90+5 Emrah Başsan), İbrahim Akdağ (Dk. 46 Campanharo), Ramazan Civelek, Bertolacci, Thiam (Dk. 64 Mustafa Pektemek), Gavronovic (Dk. 64 İlhan Parlak)

Goller: Dk. 10, 35 ve 75 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 47 Biglia, Dk. 69 Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 57 Hosseini, Dk. 81 Mustafa Pektemek, Dk. 88 Bertolacci (Yukatel Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor'u 3-0 yendi.

63. dakikada Salih Dursun'un sağdan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Emre Mor'un vuruşunda top yandan faz farkla dışarı gitti.

75. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük skoru 3-0 yaptı. Orta sahadan aldığı topla hareketlenen Emre Mor, çalımlarla rakiplerini geçerek ceza sahasında kaleci ile karşıya kaldı. Emre Mor, meşin yuvarlağı Bilal Bayazıt'ın bacaklarının arasından filelere gönderdi: 3-0.

89. dakikada ceza yayı önünde serbest vuruş kullanan Biglia'nın şutunda, kaleci Bilal Bayazıt son anda topu yandan kornere çeldi.

VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 Kayserispor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 3 Kayserispor: 0 (Maç sonucu) Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Fatih Karagümrük, Burak Bekaroğlu, Salih Dursun, Emre Mor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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