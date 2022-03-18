Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Kadir Sağlam, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Balkovec, Burak Bekaroğlu, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 71 Karamoh), Bistrovic (Dk. 81 Levent Mercan), Toure (Dk. 90+2 Samed Onur), Emre Mor (Dk. 81 Ahmed Musa), Pesic (Dk. 90+2 Alparslan Erdem)
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok, Cardoso (Dk. 64 Gökhan Sazdağı), Abdulkadir Parmak (Dk. 90+5 Emrah Başsan), İbrahim Akdağ (Dk. 46 Campanharo), Ramazan Civelek, Bertolacci, Thiam (Dk. 64 Mustafa Pektemek), Gavronovic (Dk. 64 İlhan Parlak)
Goller: Dk. 10, 35 ve 75 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 47 Biglia, Dk. 69 Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 57 Hosseini, Dk. 81 Mustafa Pektemek, Dk. 88 Bertolacci (Yukatel Kayserispor)
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor'u 3-0 yendi.
63. dakikada Salih Dursun'un sağdan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Emre Mor'un vuruşunda top yandan faz farkla dışarı gitti.
75. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük skoru 3-0 yaptı. Orta sahadan aldığı topla hareketlenen Emre Mor, çalımlarla rakiplerini geçerek ceza sahasında kaleci ile karşıya kaldı. Emre Mor, meşin yuvarlağı Bilal Bayazıt'ın bacaklarının arasından filelere gönderdi: 3-0.
89. dakikada ceza yayı önünde serbest vuruş kullanan Biglia'nın şutunda, kaleci Bilal Bayazıt son anda topu yandan kornere çeldi.
VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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