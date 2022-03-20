Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal (Dk. 34 Uğur Çiftçi), Sefa Yılmaz, Ulvestad, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Kayode

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Thaciano, Pinares, Rodriguez, Paixao

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Fajr (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+1 Ceyhun Gülselam (yedek kulübesinde) (Altay)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Altay maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

6. dakikada sol kanatta Gradel ile paslaşan Fajr'in ortasına ceza sahasında iyi yükselen Sefa Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kalenin üstünden az farkla auta gitti.

10. dakikada Sivasspor sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Fajr'ın ortasına ceza alanı içinde iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.

29. dakikada Altay tehlikeli geldi. Murat Akça'nın uzun pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Rodriquez'in şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Paixao'nun vuruşunda, top ağlara gitti ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

41. dakikada sol çaprazda rakibiyle mücadele eden Gradel yerde kalınca hakem serbest vuruşa karar verdi. Topun başına geçen Fajr, altıpasa doğru ortaladı. Kalesini zamanında terk eden Lis, meşin yuvarlağı rahat şekilde kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.