Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

02.04.2022 18:20
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Yasin Kol, Kemal Yılmaz, Ata YıldırımAltay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Özgür Özkaya (Dk. 69 Kappel), Bamba, Zeki Yıldırım (Dk. 89 Eren Erdoğan), Thaciano (Dk. 46 Ceyhun Gülselam - Dk. 90+5 Thiam), Rodriguez, Pinares (Dk.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Yasin Kol, Kemal Yılmaz, Ata Yıldırım

Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Özgür Özkaya (Dk. 69 Kappel), Bamba, Zeki Yıldırım (Dk. 89 Eren Erdoğan), Thaciano (Dk. 46 Ceyhun Gülselam - Dk. 90+5 Thiam), Rodriguez, Pinares (Dk. 69 Kazımcan Karataş), Ahmed Rayan

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Naldo, Güray Vural, Ndao (Dk. 65 Gökdeniz Bayrakdar), Hakan Özmert (Dk. 65 Fredy), Fernando, Sinan Gümüş (Dk. 59 Ghacha), Luiz Adriano (Dk. 84 Mustafa Erdilman), Wright (Dk. 84 Veysel Sarı)

Goller: Dk. 25 Luiz Adriano, Dk. 70 Wright (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 74 Ahmed Rayan (Penaltıdan) (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 42 Sinan Gümüş, Dk. 45+3 Ndao (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 44 Thaciano, Dk. 45+2 İbrahim Öztürk, Dk. 45+3 Özgür Özkaya, Dk. 56 Murat Akça, Dk. 69 Ahmed Rayan (Altay)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 yendi.

47. dakikada Ahmed Rayan'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Zeki Yıldırım'ın şutunda, kaleci Boffin'i de geçen topu Naldo uzaklaştırdı.

70. dakikada Fraport TAV Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Gökdeniz'in pasıyla ceza sahasına girerken topla buluşan Wright'ın vuruşunda, top filelere gitti: 2-0.

73. dakikada Kappel'in ceza sahası içinde Ghacha ile girdiği ikili mücadelede yerden kalmasının ardından hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi.

74. dakikada penaltı atışını kullanan Ahmed Rayan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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İbrahim Öztürk, Zeki Yıldırım, Özgür Özkaya, Murat Akça, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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