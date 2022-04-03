Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

03.04.2022 16:59
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar UyarcanAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Borja, Novais, Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca, Tayfur Bingöl, CandeiasÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül,...

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Borja, Novais, Emre Akbaba, Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca, Tayfur Bingöl, Candeias

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Cemali Sertel, Phiri, Fernandes, Sabo, Boyd, Alper Potuk, Pohjanpalo

Gol: Dk. 9 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

9. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Candeias'ın pasında topla buluşan Emre Akbaba, rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Kaleyi çaprazdan gören pozisyonda Emre Akbaba'nın yerden sert vuruşunda, savunmaya da çarpan top filelerle buluştu: 1-0

16. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan kazandığı köşe atışını kullanan Emre Akbaba'nın ceza alanına ortasında kaleci Gökhan Akkan, çift yumrukla topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası dışındaki Candeias, önüne düşen topu kaleye gönderdi. Fatih Aksoy'un dokunuşuyla köşeye giden topu kaleci Gökhan Akkan uzanarak kontrol etti.

38. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında, Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği topu kontrol eden Pohjanpalo, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Kademeye giren Furkan Bayır'ın son anda ayak koyduğu topu kaleci Marafona kontrol etti.

42. dakikada Çaykur Rizespor'un sol kanattan gelişen atağında Sabo, ceza sahasına giren Cemali Sertel'e pasını çıkardı. Efecan Karaca'nın kayarak müdahalesi sonrası Cemali Sertel yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrası penaltı kararı iptal edildi.

Alanyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

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Kaynak: AA

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