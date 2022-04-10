Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

10.04.2022 17:13
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, İlker TakpakDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, YatabareMedipol Başakşehir: Volkan Babacan,...

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, İlker Takpak

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Aleksic, Trezeguet, Okaka

Gol: Dk. 3 Goutas (Kendi kalesine) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 28 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 38 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Deniz Türüç ön direğe ortaladı. Aleksic'in kafayla altıpasa doğru gönderdiği meşin yuvarlak Goutas'a çarparak filelere gitti: 0-1

7. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Fajr'ın direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Volkan Babacan çift yumrukla uzaklaştırdı.

14. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı rahat kontrol etti.

16. dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Uğur Çiftçi'nin ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

22. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Fajr'ın ortasına ceza sahasında iyi yükselen Ulvestad'ın kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarıya çıktı.

24. dakikada sağ çaprazdan rakip ceza alanına giren Erdoğan Yeşilyurt'un şutunda kaleci Volkan Babacan'dan dönen topa Yatabare dokunamayınca Sivasspor mutlak bir golden oldu.

40. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top, az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA'nın yıl dönümünü kutladılar

Öte yandan Medipol Başakşehirli futbolcular mücadeleye, Sivassporlu futbolcular da ısınmaya "Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Ayrıca Türk Polis Teşkilatının 177. yılını kutlayan pankartla sahaya çıkan Sivassporlu futbolcular, seremoniye de polis üniformasıyla katıldı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Ali Şaşal Vural, Volkan Babacan, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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