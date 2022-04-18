Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

18.04.2022 22:27
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: NefHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Esat Sancaktar, İbrahim TozbeyGalatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao (Dk. 90+3 Alpaslan Öztürk), Van Aanholt, Pulgar (Dk. 70 Cicaldau), Taylan Antalyalı (Dk. 83 Arda Turan), Berkan Kutlu, Babel, Kerem Aktürkoğlu (Dk.

Stat: Nef

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Esat Sancaktar, İbrahim Tozbey

Galatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao (Dk. 90+3 Alpaslan Öztürk), Van Aanholt, Pulgar (Dk. 70 Cicaldau), Taylan Antalyalı (Dk. 83 Arda Turan), Berkan Kutlu, Babel, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Emre Kılınç), Halil Dervişoğlu (Dk. 70 Gomis)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Kenan Özer, Awuku, Campi, Karim Hafes (Dk. 90 Yiğit Ulaş), Azubuike, Donsah, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 54 Nshimirimana), Mustafa Eskihellaç (Dk. 90 Umut Taniş), Dicko, Tetteh (Dk. 87 Haqi Osman)

Goller: Dk. 51 Babel, Dk. 53 Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 16 Awuku, Dk. 70 Dicko (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 35 Babel (Galatasaray)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 33. hafta kapanış maçında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

51. dakikada Galatasaray, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla gol kazandı. Sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Kerem Aktürkoğlu, pasını yerden ön direğe çıkardı. Buraya hareketlenen Halil Dervişoğlu'nun yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Abdulsamed Damlu'dan döndü. Penaltı noktasının soluna gelen topa bu kez Berkan Kutlu kafayla vurdu. Yine Abdulsamed'den dönen meşin yuvarlak bu kez kale sahasındaki Babel'in önünde kaldı. Bu oyuncu, topu ağlara gönderirken yardımcı hakem Esat Sancaktar ofsayt bayrağını kaldırdı. Yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı anlaşıldı ve hakem Mustafa Kürşad Filiz, golü verdi: 1-0.

53. dakikada sarı-kırmızılılar farkı 2'ye çıkardı. Elabdellaoui'nin sağdan ortasında altıpasta uygun durumda yükselen Halil Dervişoğlu, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

60. dakikada seri paslaşmaların ardından sağdan atağa katılan Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı ortaya hareketlenen Taylan Antalyalı, ön direkte uygun durumda vurduğu topu ters kanattan auta attı.

76. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Dicko'nun vuruşunda, Muslera soluna yatarak topun kontrolünü sağladı.

77. dakikada Cicaldau'nun savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, topu kontrol etse de zamanında çıkan kaleci Abdulsamed rakibine şut imkanı vermedi ve meşin yuvarlağın sahibi oldu.

81. dakikada Van Aanholt'un soldan getirdiği topa Berkan Kutlu ceza sahası içi sol çaprazda bekletmeden vurdu. Kaleci Abdulsamed yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabaka ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0 Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Muslera, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika


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