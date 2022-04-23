Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

23.04.2022 21:27
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni AdanaHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan ÇimenAdana Demirspor: Muric, Svensson, Deli, Samet Akaydın, Rassoul, Gökhan İnler, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus Akgün, AssombalongaTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres (Dk.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Deli, Samet Akaydın, Rassoul, Gökhan İnler, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus Akgün, Assombalonga

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres (Dk. 30 Ahmetcan Kaplan), Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan Toköz, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Kouassi, Cornelius

Goller: Dk. 7 Peres, Dk. 12 Cornelius (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Deli (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki Adana Demirspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı, misafir takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Visca, Deli ile girdiği mücadelede yerde kalınca Trabzonspor penaltı kazandı. Abdülkadir Ömür'ün kullandığı penaltı atışında kaleci Muric doğru köşeye uzanarak topu çıkardı, ardından defans topu kornere attı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonucu penaltı atışı sonrası topu uzaklaştıran Akintola'nın vuruştan önce ceza sahasına girdiği gerekçesiyle penaltının yeniden atılması karanını verdi. 7 dakikada Peres'in kullandığı atışta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

12. dakikada misafir takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta son çizgiye inen Visca'nın ortasında kale sahası içinde yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda top kaleci ağlarla buluştu: 0-2

17. dakikada Hamsik'in pasıyla topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün ceza yayı civarında vuruşunda kaleci Muric topa hakim oldu.

20. dakikada sağ kanattan Gökhan İnler'in ceza sahasının soluna uzun pasında topla buluşan Vargas'ın kafa vuruşunda kale sahası içinde Assombalonga yetişemeyince top, kaleci Uğurcan Çakır'ın kontrolünde dışarı çıktı.

24. dakikada Assombalonga'nın sol kanattan pasında ceza sahası içinde göğsüyle topu kontrol eden Yunus Akgün'ün topu indikten sonraki vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

26. dakikada Kouassi'nin sol kanatta ceza sahası içinde son çizgiden geriye çıkardığı topa Abdülkadir Ömür'ün vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

36. dakikada Samet Akaydın'ın ceza sahası içine uzun pasında Vargas'ın ayak içiyle önüne çıkardığı topla buluşan Yunus Akgün'ün sol ayağının dışıyla yerden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, son anda uzanarak topu dışarı çeldi.

39. dakikada ceza sahası içinde Yunus Akgün'ün pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Bjarnason'un vuruşunda top direkten döndü.

45+4 dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Ancak maçı uzattığı 6 dakikadan erken bitirdiğini fark edince oyuncuları geri çağıran Uğurlu, hakem atışıyla oyunu yeniden başlattı.

Maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Adana Demirspor-Trabzonspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karar olay oldu Adana Demirspor-Trabzonspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karar olay oldu

Uğurcan Çakır, Gökhan İnler, Yaşar Kemal, Yunus Akgün, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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