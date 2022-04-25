Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

25.04.2022 21:17
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Bilal GölenDemir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Camara, Goutas, Ziya Erdal, Ulvestad, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, YatabareAytemiz Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Juanfran, Fatih Aksoy,...

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Bilal Gölen

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Camara, Goutas, Ziya Erdal, Ulvestad, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare

Aytemiz Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Juanfran, Fatih Aksoy, Milunoviç, Borja, Novais, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Eduardo

Sarı kart: Dk. 34 Novais (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 36 Goutas (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

2. dakikada Gradel'in sol çaprazdan ceza sahasına sert ortasında rakip defans kafayla topu kornere gönderdi.

4. dakikada Alanyaspor tehlikeli geldi. Emre Akbaba'nın orta alandan gönderdiği uzun topla defansın arkasına sarkan Oğuz Aydın'ın ceza alanı içi sol çaprazdan şutunda Ahmet Oğuz yatarak son anda meşin yuvarlağa müdahale etti.

11. dakikada Gradel'in sol kanattan kavisli ortasında top arka direkte hareketlenen Erdoğan Yeşilyurt'un önünden dışarıya çıktı.

16. dakikada ev sahibi ekip sol kanattan korner kazandı. Fajr'ın direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

26. dakikada Juanfran'ın pasıyla sağ kanatta çizgiye kadar inen Efecan Karaca'nın ortasında defans araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

33. dakikada Alanyaspor atağında Leroy Fer'in ceza yayının gerisinden sert şutunda kaleci Muammer Yıldırım iki hamlede topu kontrol etti.

40. dakikada Yatabare'nin pasıyla sol çaprazdan rakip ceza sahasına giren Gradel'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

44. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan penaltı noktasına gönderdiği topa Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden farklı şekilde auta gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

YORUMLAR
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Sivasspor ile Alanyaspor 10. randevuda Sivasspor ile Alanyaspor 10. randevuda Sivasspor yarın ligde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Sivasspor yarın ligde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek

Aytemiz Alanyaspor, Erdoğan Yeşilyurt, Ahmet Oğuz, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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