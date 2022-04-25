Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

25.04.2022 21:26
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Yasin Kol, Serkan Olguncan, Aleks TaşçıoğluBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Souza, Pjanic, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal, Batshuayi, Güven YalçınKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Evren Eren Elmalı, Spajic, Doğucan Haspolat,...

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yasin Kol, Serkan Olguncan, Aleks Taşçıoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Souza, Pjanic, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal, Batshuayi, Güven Yalçın

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Evren Eren Elmalı, Spajic, Doğucan Haspolat, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Ben Ouanes, Muleka

Goller: Dk. 28 Muleka, Dk. 45+1 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 22 Souza, Dk. 35 Pjanic, Dk. 36 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Dk. 36 Muleka, 45+1 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ilk yarısı lacivert-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

20. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasına gönderdiği uzun hava topunu Batshuayi kafayla arkaya yükseltti, ceza sahası dışı sol çaprazında Welinton'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

27. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Ben Ouanes vurdu, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

28. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Doğucan Haspolat'ın ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Spajic kafayla altı pasa indirdi, Vida'dan önce topa müdahale eden Muleka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

32. dakikada Güven Yalçın sağdan 3 rakibini çalımlayarak ceza sahasına girip meşin yuvarlağı içeri çevirdi, Ghezzal altı pas önünde şutunu çekti, Kasımpaşa savunması çizgi üzerinde topa müdahale ederek gole izin vermedi.

45+1. dakikada Hadergjonaj'ın kendi yarı alanının sağ tarafından ceza sahası arkasına gönderdiği uzun topa yetişen Ben Ouanes, ceza sahası girişinde şık bir aşırtma vuruşla skoru 2-0 yaptı.

İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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Kaynak: AA

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