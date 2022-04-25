Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

25.04.2022 22:30
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Yasin Kol, Serkan Olguncan, Aleks TaşçıoğluBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton, Vida (Dk. 62 N'Koudou), Montero, Rosier, Souza, Pjanic (Dk. 83 Larin), Rıdvan Yılmaz (Dk. 46 Umut Meraş), Ghezzal, Batshuayi (Dk. 62 Kenan Karaman), Güven Yalçın (Dk.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yasin Kol, Serkan Olguncan, Aleks Taşçıoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton, Vida (Dk. 62 N'Koudou), Montero, Rosier, Souza, Pjanic (Dk. 83 Larin), Rıdvan Yılmaz (Dk. 46 Umut Meraş), Ghezzal, Batshuayi (Dk. 62 Kenan Karaman), Güven Yalçın (Dk. 46 Emirhan İlkhan)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Evren Eren Elmalı, Spajic (Dk. 80 Brecka), Doğucan Haspolat, Fall (Dk. 80 Mabil), Hajradinovic, Eysseric (Dk. 88 Tunay Torun), Ben Ouanes (Dk. 84 Aabid), Muleka

Goller: Dk. 28 ve Dk. 82 Muleka, Dk. 45+1 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 22 Souza, Dk. 35 Pjanic, Dk. 36 Ersin Destanoğlu, Dk. 61 Vida, Dk. 68 Montero (Beşiktaş), Dk. 36 Muleka, 45+1 Ben Ouanes, Dk. 56 Spajic, Dk. 78 Donk, Dk. 90 Aabid (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçta Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

50. dakikada Souza'nın orta sahadan sol çapraza attığı pasla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Umut Meraş'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

51. dakikada orta sahadan atılan uzun pasla başlayan atakta Ben Ouanes tek pasla Hadergjonaj'ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Hadergjonaj'ın şutunda top kaleci Ersin'de kaldı.

67. dakikada Souza'nın ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Emirhan İlkhan'ın şutunda top üstten dışarı gitti.

82. dakikada Kasımpaşa skoru 3-0 yaptı. Umut Meraş'ın sol tarafta kaptırdığı topla başlayan pozisyonda Hajradinovic topu hızla ceza sahasına gönderdi. Savunmanın arkasında meşin yuvarlakla buluşan Muleka düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-3

87. dakikada Ghezzal'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Souza'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

90+5. dakikada Kenan Karaman'ın soldan ortaladığı topu arka direkte Larin tamamladı. Siyah-beyazlı oyuncunun boş kaleye yaptığı kale vuruşu uzak direkten auta gitti.

Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazandı.

YORUMLAR
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Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş kendi evinde Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu Batshuayi ıslıklandı Batshuayi ıslıklandı

Ersin Destanoğlu, Kenan Karaman, Umut Meraş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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