Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

25.04.2022 22:33
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Bilal GölenDemir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz (Dk. 90 Caner Osmanpaşa), Camara, Goutas, Ziya Erdal, Ulvestad, Hakan Arslan, Fajr (Dk. 71 Kerem Atakan Kesgin), Erdoğan Yeşilyurt (90+1 Uğur Çiftçi), Gradel (Dk.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Bilal Gölen

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz (Dk. 90 Caner Osmanpaşa), Camara, Goutas, Ziya Erdal, Ulvestad, Hakan Arslan, Fajr (Dk. 71 Kerem Atakan Kesgin), Erdoğan Yeşilyurt (90+1 Uğur Çiftçi), Gradel (Dk. 83 Kayode), Yatabare (Dk. 83 Konate)

Aytemiz Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Juanfran, Fatih Aksoy (Dk. 46 Awaziem), Milunoviç, Borja, Novais (Dk. 81 Erencan Yardımcı), Efecan Karaca, Emre Akbaba (Dk. 64 Efkan Bekiroğlu), Leroy Fer, Oğuz Aydın (Dk. 65 Tayfur Bingöl), Eduardo (Dk. 73 Candeias)

Gol: Dk. 52 Fajr (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Novais, Dk. 51 Milunoviç, Dk. 76 Efecan Karaca, Dk. 89 Candeias, 90+1 Awaziem (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 36 Goutas, 90+1 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor maçı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol çaprazda topla buluşan Gradel'in ceza sahasına sert gönderdiği topa hareketlenen Yatabare yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem VAR'a gitti ve yapılan incelemenin ardından penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Fajr, kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

59. dakikada Alanyaspor tehlikeli geldi. Emre Akbaba'nın sağ çaprazdan uzak direğe ortasında Oğuz Aydın'ın kafayla altıpasa indirdiği topu savunma araya girerek uzaklaştırdı.

66. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun pasıyla sol çaprazda hareketlenen Borja, rakibini geçtikten sonra topu ayağından açınca meşin yuvarlak auta çıktı.

74. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza yayının gerisinden vuruşunda top defansa çarparak kornere çıktı.

77. dakikada Borja'nin pasıyla hareketlenen Efkan Bekiroğlu'nun ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

78. dakika soldan topla birlikte ilerleyen Novais'in plasesinde meşin yuvarlak kalecinin solundan az farkla auta gitti.

84. dakikada Sivasspor ceza sahasında yaşanan karambolde top Leroy Fer'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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