Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

01.05.2022 21:21
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: NefHakemler: Kadir Sağlam, Erdinç Sezertam, Mustafa SönmezGalatasaray: Muslera, Boey, Semih Kaya, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Pulgar, Babel, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, GomisDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi,...

Stat: Nef

Hakemler: Kadir Sağlam, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Galatasaray: Muslera, Boey, Semih Kaya, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Pulgar, Babel, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Grandel, Yatabare

Goller: Dk. 10 Gomis (Galatasaray), Dk. 44 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Emre Kılınç, Dk. 30 Boey (Galatasaray), Dk. 30 Fajr (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-1 berabere sona erdi.

9. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla sağdan hareketlenen Boey'in ceza sahasına yerden ortasında, kale sahası önünde Gomis'in vuruşunda top yandan dışarı gitti.

10. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla soldan ceza sahasına girerek çizgiye kadar inen Emre Kılınç'ın içeri çevirdiği topu, Gomis altıpas önünde yaptığı vuruşla ağlarla buluşturdu.

38. dakikada Van Aanholt'un soldan yaptığı ortada kale sahasında Babel'in kötü kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

42. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Hakan Arslan'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'dan döndü.

44. dakikada Demir Grup Sivasspor skoru 1-1 yaptı. Uğur Çiftçi'nin sol taraftan ortasında, ceza sahasında Yatabare uçarak yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamladı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Uğur Çiftçi, Emre Kılınç, Sivasspor, Muslera, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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