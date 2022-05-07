Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

07.05.2022 21:12
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni AdanaHakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Kısal, Osman Gökhan BilirAdana Demirspor: Muric, İsmail Cokçalış (Dk. 84 Semih Güler), Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul (Dk. 79 Alper Uludağ), Sinan Kurt, Gökhan İnler (Dk. 87 Assombalonga), Yunus Akgün, Belhanda, Bjarnason (Dk.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Kısal, Osman Gökhan Bilir

Adana Demirspor: Muric, İsmail Cokçalış (Dk. 84 Semih Güler), Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul (Dk. 79 Alper Uludağ), Sinan Kurt, Gökhan İnler (Dk. 87 Assombalonga), Yunus Akgün, Belhanda, Bjarnason (Dk. 89 Vargas), Balotelli

Aytemiz Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Juanfran, Milunovic, Awaziem (Dk. 68 Emre Akbaba), Borja, Leroy Fer, Fatih Aksoy, Efecan Karaca (Dk. 58 Tayfur Bingöl), Umut Güneş (Dk. 68 Efkan Bekiroğlu), Candeias (Dk. 85 Novais), Diedhiou (Dk. 58 Wilson Eduardo)

Goller: Dk. 20 Tayyip Talha Sanuç (kendi kalesine), Dk. 76 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 32 Belhanda (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Diedhiou, Dk. 50 Awaziem, Dk. 65 Umut Güneş, Dk. 83 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 30 Semih Güler (yedek kulübesinde), Dk. 60 İsmail Çokçalış, Dk. 60 Balotelli, Dk. 89 Belhanda (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

50. dakikada Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta Tayyip Talha Sanuç kafayla topu rakip ağlara gönderdi. Hakem Ümit Öztürk, gol öncesi Tayyip Talha Sanuç'un rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. VAR kontrolü sonucu karar değişmedi.

53. dakikada ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün sağ kanattan ortasında Balotelli'nin vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

76. dakikada Aytemiz Alanyaspor tekrar öne geçti. Adana Demirspor ceza sahası içinde yaşanan karambol sonucu Efkan Bekiroğlu'nun pasıyla sağ kanatta kale sahası içinde topu önünde bulan Emre Akbaba'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

81. dakika Candeias'ın sağ kanattan ortasında Tayfur Bingöl'ün vuruşunda kaleciden dönen topa Wilson Eduardo vurdu. Geri dönen topu önünde bulan Tayfur Bingöl'ün vuruşunda top ağlarla buluştu. Önce gol kararı veren hakem Ümit Öztürk, VAR incelemesi sonucu Tayfur Bingöl'ün faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

89. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün yerden şutunda, kaleci Yusuf Karagöz yatarak topa hakim oldu.

90+5. dakikada köşe atışı sonrası ceza yayı önünde topla buluşan Yunus Akgün'ün sert şutunda, top kaleci Yusuf Karagöz'de kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Aytemiz Alanyaspor maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan, Semih Güler, Ümit Öztürk, Yunus Akgün, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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