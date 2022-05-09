Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

09.05.2022 23:00
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçlarının programı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta maçlarının programı açıklandı.

Ligde geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ile Altay arasındaki maç, İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 37. hafta maçlarının programı şöyle:

14 Mayıs Cumartesi:

19.00 Yukatel Kayserispor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

15 Mayıs Pazar:

16.00 Göztepe- Beşiktaş (Gürsel Aksel)

16.00 Trabzonspor-Altay (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Aytemiz Alanyaspor- Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir (Çotanak)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük (Ülker)

16 Mayıs Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

20.00 Galatasaray- Adana Demirspor (Nef)

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TFF, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Trabzonspor – Altay müsabakasının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı. TFF, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Trabzonspor – Altay müsabakasının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını açıkladı. GZT Giresunspor, Altay beraberliğine üzüldü GZT Giresunspor, Altay beraberliğine üzüldü

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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