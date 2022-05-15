Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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Futbol: Spor Toto Süper Lig

15.05.2022 20:04
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Erkan Özdamar, Ekrem Kan, Süleyman Özayİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa Çağıran, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Hadziahmetovic, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, CikalleshiAtakaş Hatayspor: Munir, Sadık Baş, Fatih Kurucuk, Burak...

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Erkan Özdamar, Ekrem Kan, Süleyman Özay

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa Çağıran, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Hadziahmetovic, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi

Atakaş Hatayspor: Munir, Sadık Baş, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Emre Kaplan, Saint-Louis, Boudjemaa, Benzia, Lobjanizde, Diouf, El Kaabi

Goller: Dk. 5 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 15 El Kaabi (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Musa Çağıran (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 22 Fatih Kurucuk, Dk. 39 Diouf (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

2. dakikada Hadziahmetovic'in sol kanattan kullandığı serbest atışta topa iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

5. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Michalak'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Bytyqi'nin gelişine vurduğu top, ağlarla buluştu: 1-0

9. dakikada Atakaş Hatayspor'da Fatih Kurucuk'un ceza sahası içinde kafayla müdahale ettiği top, Musa Çağıran'dan döndü. Konuk ekip futbolcularının Musa Çağıran'ın topa koluyla müdahale ettiği yönündeki itirazlarının ardından VAR'a giden hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'ten döndü. Dönen topu önünde bulan Sadık Baş'ın vuruşunda, meşin yuvarlak Musa Çağıran'a çarparak filelere gitti. Bu pozisyonun ardından tekrar VAR'a giden hakem Erkan Özdamar, kaleci Sehic'in penaltı kullanılırken atıştan önce öne çıktığı gerekçesiyle penaltının tekrarlanması kararını verdi. 15'inci dakikada penaltıda topun başına geçen El Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

45+6. dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Munir'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

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Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Hatayspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Hatayspor: 1 (İlk yarı) Skubic, Konyaspor formasıyla 254. maçında Skubic, Konyaspor formasıyla 254. maçında

Abdülkerim Bardakcı, Erkan Özdamar, Musa Çağıran, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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