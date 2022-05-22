Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

22.05.2022 16:53
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Fırat Aydınus, Bahattin Duran, Tarık OngunVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Adnan Uğur, Karamoh, Emre Mor, Borini, PesicAytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Furkan Bayır, Awaziem, Fatih...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Fırat Aydınus, Bahattin Duran, Tarık Ongun

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Adnan Uğur, Karamoh, Emre Mor, Borini, Pesic

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Furkan Bayır, Awaziem, Fatih Aksoy, Fer, Umut Güneş, Efecan Karaca, Novais, Candeias, Diedhiou

Gol: Dk. 38 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 33 Awaziem (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

9. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Emre Mor'un şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında savunma topu kornere uzaklaştırdı.

18. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Diedhiou'nun vuruşunda top direkten döndü. Atağın devamında ikili mücadelede Diedhiou yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

19. dakikada topun başına geçen Diedhiou'nun vuruşunu kaleci Viviano çıkardı.

38. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarından kullanılan serbest vuruşta Burak'tan seken topu önünde bulan Efecan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan arka direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

44. dakikada soldan ceza sahasına giren ve rakibinden sıyrılan Adnan Uğur'un plase şutunda kaleci Serkan topu iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 1 (İlk yarı) Volkan Demirel'den Alanyaspor karşında 2 değişiklik Volkan Demirel'den Alanyaspor karşında 2 değişiklik
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Emre Mor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika


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