Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde bugün Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0 yenerken, Yukatel Kayserispor ise evinde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de bu hafta oynanan derbide Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yendi.

Trabzonspor 33 puanla liderliğini sürdürürken, 26'şar puanı bulunan takımlardan Atakaş Hatayspor ikinci, İttifak Holding Konyaspor ise üçüncü sırada yer aldı.

Sonuçlar

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 3-1

GZT Giresunspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Aytemiz Alanyaspor- Beşiktaş: 2-0

Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-3

İttifak Holding Konyaspor- Çaykur Rizespor: 3-0

Altay- Adana Demirspor: 1-3

Galatasaray-Fenerbahçe: 1-2

Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-0

Yukatel Kayserispor-Göztepe: 1-1

Puan durumu

TAKIM O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR 13 10 3 0 27 11 16 33 2.ATAKAŞ HATAYSPOR 13 8 2 3 23 10 13 26 3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 13 7 5 1 21 10 11 26 4.AYTEMİZ ALANYASPOR 13 7 3 3 20 19 1 24 5.FENERBAHÇE 13 7 2 4 19 16 3 23 6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 13 6 4 3 21 16 5 22 7.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 13 7 0 6 20 16 4 21 8.GALATASARAY 13 6 3 4 19 17 2 21 9.BEŞİKTAŞ 13 6 2 5 21 17 4 20 10.ADANA DEMİRSPOR 13 5 4 4 20 18 2 19 11.ALTAY 13 5 1 7 18 21 -3 16 12.YUKATEL KAYSERİSPOR 12 4 3 5 17 20 -3 15 13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 13 4 3 6 15 20 -5 15 14.GAZİANTEP FK 13 4 3 6 14 19 -5 15 15.DEMİR GRUP SİVASSPOR 13 2 7 4 16 15 1 13 16.GZT GİRESUNSPOR 13 3 4 6 8 12 -4 13 17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 13 4 0 9 12 23 -11 12 18.GÖZTEPE 12 2 3 7 11 18 -7 9 19.KASIMPAŞA 13 2 3 8 13 21 -8 9 20.ÇAYKUR RİZESPOR 13 2 1 10 11 27 -16 7 14. hafta Süper Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle: 26 Kasım Cuma: 20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana) 20.00 Medipol Başakşehir-Altay (Başakşehir Fatih Terim) 27 Kasım Cumartesi: 13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya) 16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi) 19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor (Vodafone Park) 28 Kasım Pazar: 13.30 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon) 16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) 16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) 19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya) 29 Kasım Pazartesi: 20.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

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