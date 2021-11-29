Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor, puanını 36'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Bordo-mavili takım, en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.

Toplam 21 golün atıldığı ligin 14. haftasında 4 müsabaka berabere sonuçlandı. Müsabakaların 4'ünü ev sahibi, 2'sini ise konuk ekipler kazandı. Üç karşılaşmada ise takımlar gol atmayı başaramadı.

Sonuçlar

Ligin 14. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Adana Demirspor- Kasımpaşa: 0-0

Medipol Başakşehir- Altay: 0-0

Fraport TAV Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: 1-0

Beşiktaş-GZT Giresunspor: 0-4

Gaziantep FK- İttifak Holding Konyaspor: 3-2

VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 0-2

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 4-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Galatasaray: 0-0

Göztepe-Fenerbahçe: 1-1

Puan durumu

Süper Lig'de 14. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR 14 11 3 0 29 11 18 36 2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 14 7 5 2 23 13 10 26 3.ATAKAŞ HATAYSPOR 14 8 2 4 23 14 9 26 4.FENERBAHÇE 14 7 3 4 20 17 3 24 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 14 7 3 4 20 22 -2 24 6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 14 7 1 6 20 16 4 22 7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 14 6 4 4 21 18 3 22 8.GALATASARAY 14 6 4 4 19 17 2 22 9.ADANA DEMİRSPOR 14 5 5 4 20 18 2 20 10.BEŞİKTAŞ 14 6 2 6 21 21 0 20 11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 14 5 3 6 18 20 -2 18 12.GAZİANTEP FK 14 5 3 6 17 21 -4 18 13.ALTAY 14 5 2 7 18 21 -3 17 14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 14 3 7 4 20 15 5 16 15.GZT GİRESUNSPOR 14 4 4 6 12 12 0 16 16.YUKATEL KAYSERİSPOR 14 4 4 6 18 22 -4 16 17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 14 4 1 9 12 23 -11 13 18.GÖZTEPE 14 2 5 7 13 20 -7 11 19.KASIMPAŞA 14 2 4 8 13 21 -8 10 20.ÇAYKUR RİZESPOR 14 3 1 10 12 27 -15 10 Program Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın programı şöyle: 3 Aralık Cuma: 20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan) 4 Aralık Cumartesi: 13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları) 16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park) 19.00 Galatasaray-Altay (Nef) 5 Aralık Pazar: 13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay) 16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak) 19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker) 6 Aralık Pazartesi: 20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

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