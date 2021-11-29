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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

29.11.2021 22:11
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor, puanını 36'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Bordo-mavili takım, en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.

Toplam 21 golün atıldığı ligin 14. haftasında 4 müsabaka berabere sonuçlandı. Müsabakaların 4'ünü ev sahibi, 2'sini ise konuk ekipler kazandı. Üç karşılaşmada ise takımlar gol atmayı başaramadı.

Sonuçlar

Ligin 14. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Adana Demirspor- Kasımpaşa: 0-0

Medipol Başakşehir- Altay: 0-0

Fraport TAV Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor: 3-0

Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: 1-0

Beşiktaş-GZT Giresunspor: 0-4

Gaziantep FK- İttifak Holding Konyaspor: 3-2

VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 0-2

Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 4-0

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Galatasaray: 0-0

Göztepe-Fenerbahçe: 1-1

Puan durumu

Süper Lig'de 14. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR14113029111836
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR1475223131026
3.ATAKAŞ HATAYSPOR148242314926
4.FENERBAHÇE147342017324
5.AYTEMİZ ALANYASPOR147342022-224
6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR147162016422
7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK146442118322
8.GALATASARAY146441917222
9.ADANA DEMİRSPOR145542018220
10.BEŞİKTAŞ146262121020
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR145361820-218
12.GAZİANTEP FK145361721-418
13.ALTAY145271821-317
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR143742015516
15.GZT GİRESUNSPOR144461212016
16.YUKATEL KAYSERİSPOR144461822-416
17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR144191223-1113
18.GÖZTEPE142571320-711
19.KASIMPAŞA142481321-810
20.ÇAYKUR RİZESPOR1431101227-1510

Program

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın programı şöyle:

3 Aralık Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

4 Aralık Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Altay (Nef)

5 Aralık Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

6 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

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Kaynak: AA

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