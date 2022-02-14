Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken, Trabzonspor liderliğini sürdürdü.
Ligin 25. haftasında en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek farkı maç fazlasıyla 12 puana yükselten Trabzonspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkarttı.
Son 2 maçında galibiyet alamayan Fenerbahçe, GZT Giresunspor deplasmanında geriye düşmesine rağmen 3 puanın sahibi olurken, 6 maçtır kazanamayan Galatasaray, Yukatel Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.
Haftanın kapanış maçında ise Beşiktaş, Adana Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Atakaş Hatayspor, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
Sonuçlar
Bugün:
Medipol Başakşehir- Gaziantep FK: 2-0
GZT Giresunspor-Fenerbahçe: 1-2
Galatasaray-Yukatel Kayserispor: 1-1
Demir Grup Sivasspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1
Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0
Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor: 2-2
Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1
Atakaş Hatayspor-Göztepe: 2-1
Adana Demirspor-Beşiktaş: 1-1
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|PUAN
|1.TRABZONSPOR
|25
|18
|6
|1
|44
|18
|26
|60
|2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|24
|14
|6
|4
|36
|18
|18
|48
|3.ADANA DEMİRSPOR
|25
|11
|8
|6
|39
|27
|12
|41
|4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|24
|12
|4
|8
|34
|23
|11
|40
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|25
|11
|7
|7
|44
|36
|8
|40
|6.FENERBAHÇE
|25
|11
|7
|7
|38
|30
|8
|40
|7.ATAKAŞ HATAYSPOR
|25
|12
|3
|10
|37
|39
|-2
|39
|8.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|25
|10
|8
|7
|36
|32
|4
|38
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|24
|10
|5
|9
|32
|31
|1
|35
|10.YUKATEL KAYSERİSPOR
|25
|9
|8
|8
|36
|36
|0
|35
|11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|25
|8
|10
|7
|33
|30
|3
|34
|12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|25
|9
|6
|10
|30
|39
|-9
|33
|13.GALATASARAY
|25
|7
|8
|10
|30
|35
|-5
|29
|14.KASIMPAŞA
|25
|7
|7
|11
|32
|34
|-2
|28
|15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|25
|7
|7
|11
|26
|34
|-8
|28
|16.GÖZTEPE
|25
|7
|6
|12
|29
|35
|-6
|27
|17.GZT GİRESUNSPOR
|25
|7
|5
|13
|23
|28
|-5
|26
|18.ÇAYKUR RİZESPOR
|25
|6
|5
|14
|22
|42
|-20
|23
|19.ALTAY
|25
|6
|4
|15
|26
|38
|-12
|22
|20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|24
|4
|4
|16
|19
|41
|-22
|16
Gelecek haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın müsabaka programı şöyle:
18 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya Büyükşehir)
20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
19 Şubat Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Beşiktaş-Altay (Vodafone Park)
20 Şubat Pazar:
13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)
21 Şubat Pazartesi:
20.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)
Kaynak: AA
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