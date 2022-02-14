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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

14.02.2022 22:15
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken, Trabzonspor liderliğini sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken, Trabzonspor liderliğini sürdürdü.

Ligin 25. haftasında en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek farkı maç fazlasıyla 12 puana yükselten Trabzonspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkarttı.

Son 2 maçında galibiyet alamayan Fenerbahçe, GZT Giresunspor deplasmanında geriye düşmesine rağmen 3 puanın sahibi olurken, 6 maçtır kazanamayan Galatasaray, Yukatel Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.

Haftanın kapanış maçında ise Beşiktaş, Adana Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Atakaş Hatayspor, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Sonuçlar

Bugün:

Altay- Çaykur Rizespor: 0-0

Medipol Başakşehir- Gaziantep FK: 2-0

GZT Giresunspor-Fenerbahçe: 1-2

Galatasaray-Yukatel Kayserispor: 1-1

Demir Grup Sivasspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-1

Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0

Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor: 2-2

Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1

Atakaş Hatayspor-Göztepe: 2-1

Adana Demirspor-Beşiktaş: 1-1

Puan durumu

OGBMAYAv.PUAN
1.TRABZONSPOR25186144182660
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR24146436181848
3.ADANA DEMİRSPOR25118639271241
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK24124834231140
5.AYTEMİZ ALANYASPOR2511774436840
6.FENERBAHÇE2511773830840
7.ATAKAŞ HATAYSPOR25123103739-239
8.BEŞİKTAŞ A.Ş.2510873632438
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ2410593231135
10.YUKATEL KAYSERİSPOR259883636035
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR2581073330334
12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK2596103039-933
13.GALATASARAY2578103035-529
14.KASIMPAŞA2577113234-228
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR2577112634-828
16.GÖZTEPE2576122935-627
17.GZT GİRESUNSPOR2575132328-526
18.ÇAYKUR RİZESPOR2565142242-2023
19.ALTAY2564152638-1222
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR2444161941-2216

Gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın müsabaka programı şöyle:

18 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Beşiktaş-Altay (Vodafone Park)

20 Şubat Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

21 Şubat Pazartesi:

20.00 Göztepe-Galatasaray (Gürsel Aksel)

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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