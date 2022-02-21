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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

21.02.2022 22:24
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

Konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 üstünlük kuran lider Trabzonspor, puanını 63'e yükseltti. En yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile puan farkını 14'e çıkaran bordo-mavili takım, liderliğini sürdürdü.

Ligde bu hafta oynanan maçların 5'ini konuk takımlar, 4'ünü ise ev sahibi ekipler kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

İttifak Holding Konyaspor- Kasımpaşa: 4-4

Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: 0-2

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2

Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor: 2-1

Beşiktaş- Altay: 1-0

Gaziantep FK- Adana Demirspor: 0-3

Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 0-4

VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 2-0

Göztepe-Galatasaray: 2-3

Puan durumu

Ligde 26. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR26196148183063
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR25147440221849
3.ADANA DEMİRSPOR26128642271544
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR25134836231343
5.FENERBAHÇE26127740301043
6.BEŞİKTAŞ2611873732541
7.AYTEMİZ ALANYASPOR2611784440440
8.ATAKAŞ HATAYSPOR26123113741-439
9.YUKATEL KAYSERİSPOR2610883837138
10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK26106103139-836
11.GAZİANTEP FK25105103234-235
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR2681083331234
13.GALATASARAY2688103337-432
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR2687112835-731
15.KASIMPAŞA2678113638-229
16.GÖZTEPE2676133138-727
17.GZT GİRESUNSPOR2675142430-626
18.ÇAYKUR RİZESPOR2665152244-2223
19.ALTAY2664162639-1322
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR2544172043-2316

27. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:

25 Şubat Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)

20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Medical Park)

26 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

27 Şubat Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)

13.30 Altay-Gaziantep FK (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Hatay)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Nef)

28 Şubat Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika Spor


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