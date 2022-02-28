Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
Sahasında Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Trabzonspor, puanını 66 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Bordo-mavili takım, en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile arasındaki puan farkını ise 17'ye çıkardı.
Ligde bu hafta oynanan maçların 6'sını ev sahibi takımlar, 3'ünü ise konuk ekipler kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Sonuçlar
Süper Lig'in 27. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: 3-2
Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-2
Demir Grup Sivasspor- Beşiktaş: 2-3
Altay- Gaziantep FK: 3-2
GZT Giresunspor-Göztepe: 3-1
Atakaş Hatayspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 5-2
Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 5-1
Galatasaray- Çaykur Rizespor: 4-2
Kasımpaşa-Fenerbahçe: 1-2
Puan durumu
Ligde 27. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR
|27
|20
|6
|1
|51
|20
|31
|66
|2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|27
|14
|7
|6
|42
|29
|13
|49
|3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|27
|14
|4
|9
|39
|26
|13
|46
|4.FENERBAHÇE
|27
|13
|7
|7
|42
|31
|11
|46
|5.ADANA DEMİRSPOR
|27
|12
|9
|6
|42
|27
|15
|45
|6.BEŞİKTAŞ
|27
|12
|8
|7
|40
|34
|6
|44
|7.AYTEMİZ ALANYASPOR
|27
|12
|7
|8
|49
|41
|8
|43
|8.ATAKAŞ HATAYSPOR
|27
|13
|3
|11
|42
|43
|-1
|42
|9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|27
|11
|6
|10
|33
|40
|-7
|39
|10.YUKATEL KAYSERİSPOR
|27
|10
|8
|9
|40
|40
|0
|38
|11.GAZİANTEP FK
|27
|10
|6
|11
|34
|37
|-3
|36
|12.GALATASARAY
|27
|9
|8
|10
|37
|39
|-2
|35
|13.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|27
|8
|10
|9
|35
|34
|1
|34
|14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|27
|8
|8
|11
|28
|35
|-7
|32
|15.KASIMPAŞA
|27
|7
|8
|12
|37
|40
|-3
|29
|16.GZT GİRESUNSPOR
|27
|8
|5
|14
|27
|31
|-4
|29
|17.GÖZTEPE
|27
|7
|6
|14
|32
|41
|-9
|27
|18.ALTAY
|27
|7
|4
|16
|29
|41
|-12
|25
|19.ÇAYKUR RİZESPOR
|27
|6
|5
|16
|24
|48
|-24
|23
|20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|27
|4
|5
|18
|22
|48
|-26
|17
28. hafta
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarının programı şöyle:
4 Mart Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor (Yeni Malatya)
5 Mart Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor (Çaykur Didi)
16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
6 Mart Pazar:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Altay (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
7 Mart Pazartesi:
20.00 Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
Kaynak: AA
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