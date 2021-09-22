Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Ali Tuna

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Angel, Berkan Emir, Yalçın Kayan, Obinna, Soner Aydoğdu, Lourency, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Lobjanidze, Sackey (Dk. 26 Boudjemaa), Ribeiro, El Kaabi, Traore, Diouf

Gol: Dk. 35 Diouf (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Adekugbe, Dk. 45+3 Burak Öksüz (Atakaş Hatayspor), Dk. 34 Arslanagic (Göztepe)

Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında El Kaabi'nin sol kanattan yaptığı ortada Diouf'un kaleye göndermek istediği topu, kaleci İrfan Can uzaklaştırdı.

23. dakikada sol kanattan Cherif Ndiaye'nin yaptığı ortada ceza sahası içindeki Yalçın'ın, Burak'a rağmen yaptığı vuruşta, kaleci Munir topu kornere gönderdi.

30. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içindeki Diouf'un, iki savunma oyuncusuna rağmen yaptığı kafa vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü.

35. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ribeiro'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki Burak'ın kafayla aktardığı topu Diouf, kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 1-0.

45+1. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Cherif Ndiaye ile paslaşan Halil Akbunar sağ çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta, top kaleci Munir'in müdahalesiyle kornere çıktı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.