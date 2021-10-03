Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

60. dakikada Berisha'nın soldan ortasında altıpas önünde topla buluşan Valencia'nın kaleciyle karşı karşıya şutunda Ertuğrul topu göğsüyle oyun alanına çeldi. Atağın devamında Gustavo rakibine faul yaptı ve atak sonlandı.

53. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Travnik, ceza sahasına girdikten sonra Szalai'den sıyrılarak önünü boşalttı ve topu içeriye çekti. Bu oyuncunun sol ayağıyla uzak direğe plasesinde top filelerle buluştu: 2-1.

48. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağdan Hadergjonaj ile yaptığı verkaçla ceza sahasında topla buluşan Eysseric'in sağ çaprazda müsait durumda şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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