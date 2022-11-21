Tarihi fotoğrafın dudak uçuklatan maliyeti! Ronaldo ve Messi servetlerine servet kattı

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı oyuncuları Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, ortak paylaşım yaptı. Bir markanın buluşturduğu ikili, yaptıkları paylaşımla küçük çaplı bir servet kazandı.

4 MİLYON 300 BİN DOLARA MAL OLDU

Ünlü Amerikalı fotoğrafçı Annie Leibovitz'in Ronaldo ile Messi'yi çektiği satranç karesi, iki futbolcu tarafından eş zamanlı paylaşıldı. Sosyal medyayı yıkan fotoğraf, ünlü fotoğrafçıya yaklaşık 4 milyon 300 bin dolara mal olurken, dünyaca ünlü futbolcular ise paylaşımlarından büyük miktarda para kazandı.

RONALDO VE MESSİ SERVET KAZANDI

Cristiano Ronaldo'nun Instagram'da paylaştığı post için 2.4 milyon dolar, Messi'nin ise 1.7 milyon dolar aldığı belirtildi. Fotoğrafla ilgili daha sonra ortaya çıkan bir gerçek ise herkesi şaşırtmıştı. Dünyaca ünlü iki futbolcunun fotoğraflarının ayrı ayrı zamanlarda çekildiği ve daha sonra montajla bir araya getirildiği ortaya çıkmıştı.