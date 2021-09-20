Ankara Keçiörengücü, 27. dakikada Iskandarlı ile penaltı atışından yararlanamadı.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Balıkesirspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi.

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