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Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 2. Lig

12.12.2021 15:25
Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'e 17. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandıGruplarda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Beyaz GrupIsparta 32-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0Akhisarspor-Pazarspor: 3-1Pendikspor-Kırklarelispor: 1-0Uşakspor-Şanlıurfaspor: 0-0Kırşehir Belediyespor-Teco...

TFF 2. Lig'e 17. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı

Gruplarda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Isparta 32-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Akhisarspor- Pazarspor: 3-1

Pendikspor- Kırklarelispor: 1-0

Uşakspor- Şanlıurfaspor: 0-0

Kırşehir Belediyespor-Teco Karacabey Belediyespor: 2-0

Nazilli Belediyespor- Eskişehirspor: 0-0

Karatay Termal 1922 Konyaspor- Bucaspor 1928: 1-1

Anagold 24Erzincanspor- Zonguldak Kömürspor: 4-1

Kırmızı Grup

Hekimoğlu Trabzon-Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-0

İnegölspor-Bodrumspor: 1-2

Niğde Anadolu FK- Çorum FK: 0-2

Adıyaman FK- Sarıyer: 1-0

Afjet Afyonspor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor: 2-1

Diyarbekirspor- Sivas Belediyespor: 0-0

Ergene Velimeşespor- Kahramanmaraşspor: 2-2

Sakaryaspor-Serik Belediyespor: 2-1

Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Şanlıurfaspor, Pazarspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika Spor


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