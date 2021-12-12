Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'e 17. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı
Gruplarda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Isparta 32-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
Akhisarspor- Pazarspor: 3-1
Pendikspor- Kırklarelispor: 1-0
Uşakspor- Şanlıurfaspor: 0-0
Kırşehir Belediyespor-Teco Karacabey Belediyespor: 2-0
Nazilli Belediyespor- Eskişehirspor: 0-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor- Bucaspor 1928: 1-1
Anagold 24Erzincanspor- Zonguldak Kömürspor: 4-1
Kırmızı Grup
Hekimoğlu Trabzon-Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-0
İnegölspor-Bodrumspor: 1-2
Niğde Anadolu FK- Çorum FK: 0-2
Afjet Afyonspor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor: 2-1
Diyarbekirspor- Sivas Belediyespor: 0-0
Ergene Velimeşespor- Kahramanmaraşspor: 2-2
Sakaryaspor-Serik Belediyespor: 2-1
Kaynak: AA
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