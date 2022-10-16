Futbol: TFF 2. Lig

Futbolda TFF 2. Lig'de 10. hafta mücadelesi Beyaz Grup'ta oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.
Seyrantepe 2 nolu çim sahada yapılan Amed Sportif Faaliyetler- Sivas Belediyespor maçını ev sahibi takım 3-0 kazandı.
Kaynak: AA
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