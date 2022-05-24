Futbol: TFF 2. Lig play-off yarı final - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: TFF 2. Lig play-off yarı final

24.05.2022 22:58
Futbol: TFF 2. Lig play-off yarı final

TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşında normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 sona eren maçta Tarsus İdman Yurdu'na penaltı atışları sonucu 4-1 üstünlük kuran Teco Karacabey Belediyespor, finale yükseldi.

TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşında normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 sona eren maçta Tarsus İdman Yurdu'na penaltı atışları sonucu 4-1 üstünlük kuran Teco Karacabey Belediyespor, finale yükseldi.

İki takım, 0-0 tamamlanan ilk maçın rövanşında Tarsus İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Teco Karacabey Belediyespor, 19. dakikada Bekir Can Kara'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Tarsus İdman Yurdu, 24. dakikada Cengiz Ötkün ve 45. dakikada Artun Akçakın'ın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Karacabey Belediyespor, 64. dakikada Uğur Mustafa Türk'ün penaltıdan attığı golle durumu 2-2'ye getirdi ve normal süre bu skorla tamamlandı.

Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük kuran Teco Karacabey Belediyespor, adını finale yazdırdı.

Karacabey Belediyespor, finalde Bodrumspor ile Spor Toto 1. Lig'e çıkmak için karşılaşacak.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: TFF 2. Lig play-off yarı final - Son Dakika


Son Dakika
22:49 AK Partili Hamza Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya tepki geldi: Kendisine verilen görevi yerine getirdi
22:36 Saat 22.00'ı işaret etmişti! Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV, ABD'ye 1 milyar lira transfer etti
22:05 Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak
21:56 4 yıl önce cinayete kurban gitmişti! Eşyaları ve kemik parçaları Kato Dağı eteklerinde ortaya çıktı
21:55 Futbolcu Kurt Zouma, kedisine şiddet uyguladığını çıktığı mahkemede kabul etti!
21:54 Macaristan Başbakanı Orban seçimi kazanır kazanmaz OHAL ilan etti!
20:51 ABD basınından ilginç iddia: DEAŞ üyesi bir terörist, Eski ABD Başkanı George Bush'a suikast planladı
20:50 Türkiye'de 24 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı! Bin 304 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi hayatını kaybetti
20:13 Bakan Soylu açıkladı: Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi
19:55 Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 23:02:36. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: TFF 2. Lig play-off yarı final - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement