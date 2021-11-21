Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 13'üncü, 2. Grup'ta ise 14'üncü hafta müsabakaları tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Fatsa Belediyespor-Çatalcaspor: 1-0
Arnavutköy Belediyespor-Kahta 02: 2-0
Formül Erbaaspor- Hendekspor: 3-0
Belediye Kütahyaspor- Nevşehir Belediyespor: 2-3
Bursa Yıldırımspor- Sancaktepe FK: 2-1
Batman Petrolspor- Elazığspor: 3-0
Artvin Hopaspor-Osmaniyespor: 0-1
Başkent Gözgözler Akademi- Karaman Belediyespor: 1-2
Bergama Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-2
2. Grup:
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-İskenderunspor: 3-1
Bitexen Düzcespor- Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK: 3-1
Gema Polimer Şile Yıldızspor- Bayrampaşa: 1-2
Redoks Darıca Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-3
Beyoğlu Yeni Çarşı FK- Siirt İl Özel İdaresi: 4-0
Kuşadasıspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-1
68 Aksaray Belediyespor- Kızılcabölükspor: 1-1
Yomraspor-Altındağspor: 0-0
Çarşambaspor-52 Orduspor FK: 1-3
3. Grup:
Karbel Karaköprü Belediyespor- Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0
Büyükçekmece Tepecikspor- Esenler Erokspor: 0-1
Çankaya FK-Belediye Derincespor: 0-2
Ceyhanspor-İçel İdmanyurdu: 0-2
Edirnespor- Kardemir Karabükspor: 3-1
Gümüşhanespor- Mardin 1969: 1-1
Orduspor 1967-Yeşilyurt D.Ç Ofspor:
Modafen- Fethiyespor: 0-3
Kaynak: AA
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